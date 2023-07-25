Путин призвал системно расследовать «преступления наемников и неонацистов» Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником и призвал продолжить системную работу по расследованию «преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов», а также покушений на общественных деятелей, чиновников и журналистов. По его мнению, для этого необходимы профессиональная хватка и сильный характер. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни, — заявил Путин.

Он добавил, что именно так работают следственные органы во вновь присоединенных регионах, способствуя тем самым интеграции территорий в единое правовое пространство РФ. Путин призвал «продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов».

По мнению президента РФ, сотрудники следственных органов осознают всю важность данной задачи. Путин также пожелал следователям и их близким здоровья и успехов.

День сотрудника органов следствия РФ отмечается ежегодно 25 июля. Праздник является профессиональным для работников СК и профильных отделений МВД и ФСБ. Дата празднования была установлена в августе 2013 года и была обусловлена тем, что Петр Первый 25 июля 1713 года образовал первую в России следственную канцелярию. Ею руководил князь Михаил Волконский. Праздник отмечается с 2014 года.

В начале июля Путин поздравил работников рыбохозяйственной отрасли с Днем рыбака. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он пожелал работникам сферы сконцентрировать усилия на насыщении российского рынка качественной, чистой и доступной рыбой и морепродуктами, расширить ассортимент и улучшить возможности для глубокой переработки сырья, а также его экспорта.