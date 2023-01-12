Путин призвал сделать все для защиты прав жителей новых регионов Путин призвал прокуроров сделать все для защиты прав жителей новых регионов России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что важно сделать все для защиты конституционных прав и безопасности жителей новых российских регионов. Такое напутствие он озвучил в поздравлении сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей, — подчеркнул российский президент.

Путин также отметил, что ключевыми направлениями работы сотрудников ведомства считает противодействие экстремизму и коррупции, защиту прав предпринимателей и природоохранную деятельность.

Ранее Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с правительством заявил, что нельзя откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях РФ, несмотря на текущую ситуацию. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году новые регионы России должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, соцуслуг и других параметров качества жизни.