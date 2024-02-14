Путин призвал развивать гражданскую оборону в атакуемых ВСУ регионах

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Президент РФ Владимир Путин

Необходимо уделить особое внимание совершенствованию гражданской обороны в российских регионах, подвергающихся атакам со стороны ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам заседания коллегии МЧС. Он призвал использовать опыт специальной военной операции при решении этого вопроса, передает ТАСС.

Речь о совершенствовании системы гражданской обороны, здесь надо всесторонне использовать опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции, — заявил Путин.

Президент добавил, что совершенствование всех элементов и звеньев гражданской обороны в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевых действий, требует наиболее тщательной проработки. Путин подчеркнул, что это в том числе касается оперативной помощи гражданам, пострадавшим от диверсий и обстрелов.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации девяти украинских беспилотников в ряде регионов страны в ночь на 14 февраля. По данным ведомства, дроны ВСУ уничтожены над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря. Беспилотники самолетного типа были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.