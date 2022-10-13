Путин призвал разморозить заблокированные средства Афганистана

Фото: Ahmad Massoud/Xinhua/Global look Press

Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации. Об этом он заявил, выступая на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане. По его словам, которые приводит ТАСС, Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности для региона.

Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства, — сказал глава российского государства.

Он также отметил, что после более 20 лет военного присутствия в стране США и НАТО и провала их политики Афганистан оказалась неспособен самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года. Кроме того, глава Совбеза указал, что созданная «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.

Он отметил, что в кризисные процессы в стране вовлечено множество как местных, так и зарубежных игроков, при этом они нередко преследуют противоположные цели. Патрушев добавил, что обстановке в Афганистане необходимо уделять предметное внимание в контексте усилий по борьбе с терроризмом, торговлей оружием и наркотиками, а также с транснациональной организованной преступностью.