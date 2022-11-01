Путин призвал «разбюрокрачивать» поддержку товаропроизводителей РФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал избавляться от бюрократических преград, мешающих отечественным товаропроизводителям пользоваться государственными инструментами. В ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым он также подчеркнул, что бюрократические лабиринты буквально «заедают» всех.

Надо организовывать работу, чтобы бюрократия не мешала людям воспользоваться теми инструментами, которые государство предоставляет для того, чтобы поддержать их работу. Очень <...> она заедает постоянно всех, — процитировали Путина на сайте Кремля.

По мнению российского главы, государственная помощь должна доходить до нуждающихся в ней товаропроизводителей как можно быстрее. Для этого, как отметил Путин, необходимо высвобождать пути от бюрократии.

Знаю, что и в этой сфере проблем хватает, поэтому нужно разбюрокрачивать и высвобождать пути, по которым помощь государства доходила бы как можно быстрее и как можно эффективнее бы работала для конкретных товаропроизводителей, — добавил Путин.

В апреле президент России уже обращался с призывом к российским властям «разбюрокрачивать» экономику страны. Он отметил, что понимает важность выделения дополнительных финансовых ресурсов на поддержку отдельных отраслей. Глава государства подчеркнул, что в текущих условиях необходимо подготавливать почву для роста новых производств на основе логистики.