Путин призвал вовремя индексировать зарплаты бюджетникам

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В России необходимо своевременно индексировать зарплату работникам бюджетных специальностей, с таким поручением к правительству выступил президент РФ Владимир Путин на совещании. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо также уменьшить утечку кадров из бюджетной сферы.

Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы, — сказал он.

Президент добавил, что безработица в стране снижается, а реальная заработная плата растет «выше ожиданий и предварительных расчетов».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июля заявил, что реальная зарплата за четыре месяца выросла на 4,2%, а номинальная — на 11,4%.

Ранее сообщалось, что с 1 июля бюджетников, заводских рабочих, медиков, офисных сотрудников и работающих пенсионеров ожидает индексация зарплат. Бизнес-эксперт Юлия Корчагина-Озджан порекомендовала обращаться в профсоюз или к начальству, если прибавку по какой-то причине не сделали.