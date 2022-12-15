В России запустят программу борьбы с сахарным диабетом Путин призвал запустить программу борьбы с сахарным диабетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал правительство в следующем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом. По словам главы государства, в стране проживает свыше 5 млн человек с таким диагнозом. Новая программа должна включать раннюю диагностику, обеспечение граждан медицинскими изделиями, включая расходные материалы и лекарства, а также профилактическую работу.

В зоне особого внимания люди, страдающие сахарным диабетом. В России сейчас свыше пяти миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен... Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом, — сказал Путин.

Терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что существует ряд опасных заболеваний, которые развиваются бессимптомно, а потому больной может не подозревать об их наличии. Речь идет об атеросклерозе, сахарном диабете, гипертонии, ВИЧ и онкологии, уточнила она. Чтобы вовремя заметить недуг, врач порекомендовала ежегодно проходить обследование в павильонах здоровья, раз в год мерить давление вне зависимости от возраста и делать тест на ВИЧ-инфекцию после каждой случайной половой связи.