Путин призвал подумать о будущих курортах Новороссии Путин: планы развития туризма Новороссии нужно строить уже сейчас

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Президент РФ Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены. При этом он раскритиковал слишком осторожный подход к строительству морского курорта в Запорожской области.

Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности. Понятно, что без решения окончательного построить те планы, о которых мы сейчас говорим, будет как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы, — заявил Путин.

Ранее президент также призвал подумать над вопросом расширения пропускной способности железной дороги в сторону Черного и Азовского морей. Отдельно глава государства упомянул необходимость обновления общественного транспорта в Сочи.

Мэр Ялты Янина Павленко до этого заявила в интервью NEWS.ru, что угрозы атак со стороны ВСУ не сорвут курортный сезон в Крыму. По ее словам, попытки запугивания крымчан не работают, что подтверждается отсутствием миграции населения с полуострова. Она отметила, что в Крыму зафиксирован огромный приток жителей. По ее словам, в Ялте только в детских садах и школах прирост за последние два года составил 20%.