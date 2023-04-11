Путин призвал поддерживать спрос на рынке недвижимости

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать спрос на рынке недвижимости. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, на рынке жилья в России есть дисбалансы и «затоваривание».

Нужно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного сектора и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в России уже продлили программу льготной ипотеки по ставке 8%, которая действует до 1 июля 2024 года. Он также предложил обсудить возможные дополнительные меры поддержки на рынке недвижимости.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Сергей Колунов выступили с инициативой быстрее передавать квартиры от застройщика к дольщикам в случае досрочного завершения работ. Они предполагают, что мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на людей, которым приходится арендовать квартиру в ожидании собственного жилья. Кроме того, это также сократит и расходы застройщика, указал Колунов.

Юрист Игорь Ивлев ранее объяснил, как не стать жертвой мошенников при продаже квартиры. Он рассказал, что недвижимости можно лишиться из-за невнимательности и незнания того, как выглядит основной договор купли-продажи. По его словам, мошенники часто подсовывают этот документ продавцам жилплощади, когда предлагают им подписать предварительный договор.