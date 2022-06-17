Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что необходимо на постоянной основе отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. По его словам, число таких ревизий после введения моратория снизилось в шесть раз, количество нарушений тоже снизилось, что говорит о зрелости бизнеса.

Принцип нашего долгосрочного развития — это опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации, — сказал он.

24 марта МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением ревизий, касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. Эти меры призваны минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.