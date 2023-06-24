Путин призвал отбросить распри в период спецоперации Путин назвал попытки расколоть единство в России ударом в спину народу

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В период специальной военной операции нужно отбросить любые распри, заявил в своем обращении к народу президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что любая смута представляет смертельную угрозу.

Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри, — сказал Путин.

Глава государства назвал попытки расколоть общество ударом в спину стране и народу. Он заверил граждан, что действия властей будут жесткими. По словам Путина, все, кто сознательно встал на путь предательства, готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Российская армия и другие госорганы получили необходимые приказы, добавил президент. Путин указал, что в Москве, Московской области и других регионах сейчас вводятся «дополнительные меры антитеррористического характера». По его словам, сложной остается ситуация в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов управления, будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в городе.

Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан, — сказал Путин.

По словам президента, организаторы и зачинщики военного мятежа предали Россию и ответят за это. Путин призвал граждан, которых мятежники могут попытаться втянуть в это преступление, не совершать роковую ошибку.

А то, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира, — добавил Путин.

В ночь на 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Минобороны, ФСБ, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Евгения Пригожина, чьи слова и действия расценили как призывы к началу гражданского конфликта в стране.