Путин призвал остановить «вытягивание денег» за занятия спортом Путин: в России наблюдается необоснованная коммерциализация спорта

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Президент РФ Владимир Путин

Необоснованная коммерциализация спорта на данный момент наблюдается в стране, обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства призвал остановить вытягивание денег из российских семей.

Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте. Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей, — отметил российский лидер.

В связи с этим Путин поручил скорректировать профильное законодательство. Проблему ни в коем случае нельзя игнорировать, констатировал он.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что Михаил Дегтярев, который сейчас занимает должность губернатора Хабаровского края, займется развитием детского и массового спорта. В последние годы этому уделяется особое внимание, так как РФ не может выступать на международных соревнованиях, добавила она.

До этого Дегтярев пообещал заняться социализацией и реабилитацией участников специальной военной операции на Украине, а также развитием физической культуры в новых регионах страны на посту министра спорта. В частности, он призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ.