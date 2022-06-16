Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома. Он добавил, что зарубежные партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции. По словам главы государства, показатели, по сравнению с прошлым годом, в текущем году стали ниже.

Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть, конечно же, российские, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Новая модель собирается в удешевленном варианте — автомобиль лишился ABS, SOS-кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците.

На упрощенную Granta устанавливают двигатель ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует не «Евро-5», а нормам «Евро-2». Цены на удешевленные Lada Granta, согласно дилерской информации, будут в диапазоне от 640 до 840 тысяч рублей.