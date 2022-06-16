Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома. Он добавил, что зарубежные партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции. По словам главы государства, показатели, по сравнению с прошлым годом, в текущем году стали ниже.
Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть, конечно же, российские, — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Новая модель собирается в удешевленном варианте — автомобиль лишился ABS, SOS-кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците.
На упрощенную Granta устанавливают двигатель ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует не «Евро-5», а нормам «Евро-2». Цены на удешевленные Lada Granta, согласно дилерской информации, будут в диапазоне от 640 до 840 тысяч рублей.