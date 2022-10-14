Путин рассказал, как поступать с уезжающими из России из-за мобилизации Путин призвал давать правовую, а не эмоциональную оценку действиям уезжающих из России из-за мобилизации

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал на пресс-конференции в Астане давать правовую, а не эмоциональную оценку действиям граждан, уезжающих из РФ из-за частичной мобилизации. По его словам, необходимо рассматривать каждый случай в отдельности, так как они могут быть совершенно разными.

Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действиям конкретного человека. Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. Мне кажется, по-другому невозможно поступать, — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованную в Forbes информацию о якобы почти 700 тысячах граждан, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, не следует воспринимать серьезно. Представитель Кремля уточнил, что точными цифрами не обладает, но они «далеки от того, чтобы быть такими».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших в другие страны предателями родины. По его словам, многие покинувшие Россию со временем будут сожалеть о своем поступке и захотят вернуться в страну, однако будет слишком поздно.

Правозащитник Владимир Новицкий заявил, что шанс на экстрадицию уехавших за границу из-за частичной мобилизации россиян невелик. Он объяснил, что выдача возможна только в случае двустороннего соглашения, которое подтверждает взаимность решения судов обеих стран на этот счет. Однако, по его мнению, многие государства не выдадут скрывшихся от мобилизации россиян, так как в данном случае речь идет о рисках для их здоровья и жизни.