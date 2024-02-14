Путин призвал прекратить бардак в медицине. Когда врачам повысят зарплаты?

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступил на московском Форуме технологий будущего, посвященному в первую очередь медицинским разработкам. Что сказал президент в своем выступлении, когда повысят зарплаты медикам, какие изменения ждут российское здравоохранение?

О чем говорил Путин на Форуме будущих технологий

Выступлением главы государства открывался второй Форум будущих технологий, который проходит в Центре международной торговли в Москве. Путин призвал участников форума задуматься о медицинских технологиях, «которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой опережают время, но уже совсем скоро кардинально изменят, должны изменить и обязательно изменят жизнь людей».

Путин отметил, что медицина в России постоянно развивается: строятся новые и получают оборудование существующие поликлиники и больницы, в сельских территориях открываются фельдшерско-акушерские пункты, а для совсем небольших деревень организуется работа мобильных медкомплексов. Президент особо остановился на центрах амбулаторной онкологической помощи.

«Создано более 500 центров. На 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% — лучевой терапии. С 2020 года проводится протонная терапия», — отметил Путин.

Когда будут повышены зарплаты медикам

Владимир Путин рассказал, что приняты решения, которые позволят повысить выплаты медикам в малых городах и селах. Для этого с 2024 года будут выравнены тарифы, что позволит главам регионов направить средства на повышение зарплат.

«В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 тысяч рублей — медицинские работники среднего звена. Прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март, задним числом», — объявил Путин.

Кроме того, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин

Что будет происходить со здравоохранением в России

Президент объявил, что в ближайшие годы в России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения.

«Нам нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник, институтов — на сбережение здоровья граждан. Не количество оказанных услуг, а именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения», — предложил глава государства.

При этом он призвал медиков быть готовыми «к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий».

Как будут развиваться медицинские технологии в России

До конца 2024 года правительство России должно запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Путин призвал расширить сеть медицинских исследовательских центров и усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами.

Чтобы у ученых были стимулы работать над инновациями, Путин призвал отрегулировать ситуацию с интеллектуальными правами на разработки.

«При передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализации прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти», — сказал президент.

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