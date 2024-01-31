Путин призвал крупные банки начать работу в новых регионах России

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов обратился к крупным финансовым учреждениям и заявил, что им необходимо начать работу в Донбассе и Новороссии. По его словам, не стоит бояться санкций против РФ, которые «уже случились», передает Кремль.

Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше — санкций, все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям, — сказал президент.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что новые регионы будут восстанавливать свою экономику, увеличивая федеральный бюджет государства. По его словам, перспективы развития этих регионов весьма высоки. По его мнению, помощь на их восстановление в будущем «не ляжет грузом» на бюджет государства.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что в российском бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн рублей на развитие новых регионов. По словам главы государства, бывшие украинские власти не уделяли этим территориям должного внимания.