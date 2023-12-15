Путин призвал к конкурентным и законным президентским выборам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В ходе президентской кампании — 2024 все должно проходить в соответствии с законом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, любое вмешательство извне должно жестко пресекаться.

Хочу сказать о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами, — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе избирательной кампании Путин будет больше ездить по стране и общаться с людьми. По словам представителя Кремля, в этот раз у президента будет более интенсивный и разбросанный по географии график.

Путин объявил о решении баллотироваться 8 декабря. После церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле Герой ДНР Артем Жога обратился к президенту с просьбой о выдвижении. Путин сказал, что у него были «разные мысли», но пришло время «принимать решение».

По данным СМИ, избирательный штаб Путина будет располагаться в Гостином Дворе, где 14 декабря прошла его пресс-конференция и прямая линия с подведением итогов года. По информации источников РБК, открытие штаба планируется ближе к концу декабря.