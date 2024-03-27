Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, нужно также выступать против конфликтов, за которыми стоит недобросовестная конкуренция, передает пресс-служба Кремля.
Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности, — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Ранее Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Глава государства в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что для таких компаний не должно быть никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды. Президент уточнил, что бизнес, работающий в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и новых вложений, поскольку это способствует экономическим интересам общества и страны.