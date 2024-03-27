Путин призвал Генпрокуратуру пресекать силовое давление на бизнес

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Владимир Путин

Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, нужно также выступать против конфликтов, за которыми стоит недобросовестная конкуренция, передает пресс-служба Кремля.

Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности, — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Ранее Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Глава государства в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что для таких компаний не должно быть никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды. Президент уточнил, что бизнес, работающий в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и новых вложений, поскольку это способствует экономическим интересам общества и страны.