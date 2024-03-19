Путин обратил внимание ФСБ на четыре направления антикоррупционной работы Путин призвал ФСБ уделить особое внимание антикоррупционной работе

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Федеральной службе безопасности России следует уделить особое внимание антикоррупционной работе в сфере государственного оборонного заказа, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Он также призвал ведомство обратить внимание на экономическую преступность в секторе реализации национальных проектов, а также федеральных и региональных программ, передает РИА Новости.

Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу. Особое внимание уделить сфере гособорнзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, — сказал глава государства.

Путин на заседании коллегии также заявил, что все предатели, участвующие в диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Вооруженных сил Украины, должны быть найдены и наказаны. По его словам, попытки посеять смуту должны строго пресекаться. При этом глава государства отметил, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились.

Также президент заявил о необходимости наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. По его словам, делать это нужно не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это должно касаться Черного моря.