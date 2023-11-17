Президент России Владимир Путин заявил, что те зарубежные политики, которые пытаются запретить общение деятелей культуры из разных стран, «просто придурки» и «ненормальные люди». Он добавил, что не нужно бояться сотрудничать «под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики».
Нужно не бояться сотрудничать сегодня, не бояться под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики. Потому что люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух чей-то, людей из области культуры, — ну, они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди — кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой, — сказал Путин.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Канады стараются «бежать впереди всех» стран Запада, вводя санкции против российских культурных деятелей.
20 июля Канада приняла ограничительные меры против актеров Ивана Охлобыстина и Дмитрия Харатьяна, певцов Филиппа Киркорова, Тимати, Александра Скляра и SHAMAN, певиц Валерии и Юлии Чичериной, а также гендиректора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского.