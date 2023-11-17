Президент России Владимир Путин заявил, что те зарубежные политики, которые пытаются запретить общение деятелей культуры из разных стран, «просто придурки» и «ненормальные люди». Он добавил, что не нужно бояться сотрудничать «под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики».

Нужно не бояться сотрудничать сегодня, не бояться под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики. Потому что люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух чей-то, людей из области культуры, — ну, они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди — кто пытается запретить общение деятелей культуры между собой, — сказал Путин.