Нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос необходимо держать на контроле, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем, — заявил российский лидер.
Путин поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере. Президент также попросил усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Это касается в том числе граждан, находящихся в местах лишения свободы.
Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в стране сохраняется угроза террористической опасности. Согласно данным СКР, в результате теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, погибли 139 человек.
Также ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему получает доклады по теракту в «Крокус Сити Холле». Президенту докладывают о ситуации по линии всех соответствующих служб.