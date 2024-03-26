Путин призвал держать на контроле ситуацию в миграционной сфере Путин признал, что ситуация в миграционной сфере беспокоит многих россиян

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Работа многофункционального миграционного центра

Нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос необходимо держать на контроле, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем, — заявил российский лидер.

Путин поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере. Президент также попросил усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Это касается в том числе граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в стране сохраняется угроза террористической опасности. Согласно данным СКР, в результате теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, погибли 139 человек.

Также ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему получает доклады по теракту в «Крокус Сити Холле». Президенту докладывают о ситуации по линии всех соответствующих служб.