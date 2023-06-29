Президент России Владимир Путин призвал делать всемирно известные торговые марки. На заседании форума «Сильные идеи для нового времени» он указал на то, что перед отечественными производителями открыты рынки стран ШОС и БРИКС.
Важно помочь российским производителям раскрутиться, наши собственные торговые марки, которые будут узнаваемы в мире, — сказал Путин.
Путин подчеркнул, что в стране освободилась большая ниша, которую необходимо занять. По его словам, рынок необходимо заполнить удобными, функциональными и современными товарами.
Глава государства указал на то, что уже сейчас отечественные компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.
Президент также призвал регионы продвигать местную продукцию на мировые рынки. Он подчеркнул, что у каждого субъекта должны быть программы продвижения брендов.
Ранее стало известно, что с 29 июня самозанятые граждане России смогут регистрировать свои торговые марки. Изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют это сделать, были приняты годом ранее, но начинают действовать только теперь.