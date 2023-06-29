Путин призвал делать всемирно известные торговые марки

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал делать всемирно известные торговые марки. На заседании форума «Сильные идеи для нового времени» он указал на то, что перед отечественными производителями открыты рынки стран ШОС и БРИКС.

Важно помочь российским производителям раскрутиться, наши собственные торговые марки, которые будут узнаваемы в мире, — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что в стране освободилась большая ниша, которую необходимо занять. По его словам, рынок необходимо заполнить удобными, функциональными и современными товарами.

Глава государства указал на то, что уже сейчас отечественные компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Президент также призвал регионы продвигать местную продукцию на мировые рынки. Он подчеркнул, что у каждого субъекта должны быть программы продвижения брендов.

Ранее стало известно, что с 29 июня самозанятые граждане России смогут регистрировать свои торговые марки. Изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют это сделать, были приняты годом ранее, но начинают действовать только теперь.