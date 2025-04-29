Путин призвал давать отпор всем, кто оправдывает преступления нацистов

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Владимир Путин

Странам или отдельным лицам, которые пытаются оправдать преступления нацистов, необходимо давать отпор, заявил президент России Владимир Путин в обращении к организаторам и гостям историко-документальной выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что фальсификация исторических фактов губительна.

Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности, — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в период Второй мировой войны жертвами нацистов и их приспешников стали миллионы людей разных национальностей, профессий и возрастов. Глава государства добавил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне является всемирно значимой датой.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что Запад пытается переписать историю, игнорируя решающий вклад Красной армии в разгром войск нацистской Германии. По его словам, такие действия аморальны и кощунственны, а снос памятников советским воинам-освободителям оскорбляет память о Победе.