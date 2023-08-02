Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов как к своим

Фото: Сергей Гунеев,/РИА Новости/pool

Владимир Путин

Президент Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине, как к своим собственным, передает ТАСС. При этом глава государства добавил, что такое отношение должно идти от сердца.

Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так. И не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца, — сказал президент.

Ранее российский лидер передал государственные награды вдовам гвардии капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова, погибших в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Обоим военнослужащим были присвоены звания Героя России посмертно.

На церемонии вручения государственных наград Путин подчеркнул, что погибшие участники специальной военной операции, награжденные званием Героя России, ушли из жизни, не дрогнув и не отступив. По его словам, их имена навсегда останутся в летописи ратной славы России.