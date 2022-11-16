Путин призвал банки перестать «пить кровь из россиян до гробовой доски»

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что банки будут ответственнее подходить к выдаче кредитов после расширения возможностей банкротства для граждан. По его словам, которые приводит ТАСС, особое внимание следует уделить положению пожилых людей и пенсионеров, которые нередко превращаются в вечных должников банков.

Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить, — сказал президент.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС кандидат экономических наук Артем Голубев рекомендовал при оформлении кредита смотреть не только на процентную ставку, но и на иные скрытые платежи. Так, лучше сравнивать предложения по ежемесячному платежу при одинаковых условиях, а именно сроке кредита и его сумме. Также рекомендуется внимательно читать условия договора и обращать внимание на ежемесячный платеж. Чтобы узнать, сколько всего придется заплатить, нужно умножить ежемесячный платеж на количество месяцев и из этой суммы вычесть размер выданного кредита.

Голубев добавил, что процентные ставки по кредитам зависят не только от кредитной истории, но и от того, кто за ним обратился. Банк обращает внимание на возраст, пол, образование и сферу деятельности, а также на то, является ли человек наемным работником или предпринимателем: в последнем случае гарантии постоянного дохода у человека нет.