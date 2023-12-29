Путин оценил работу «Аэрофлота» Путин назвал высоким качество обслуживания пассажиров на рейсах «Аэрофлота»

Фото: kremlin

Встреча Владимира Путина с главой компании «Аэрофлот» Сергеем Александровским

«Аэрофлот» демонстрирует высокий уровень качества обслуживания пассажиров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой авиакомпании Сергеем Александровским. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, компании необходимо приложить усилия, чтобы удержать столь высокую планку в будущем. Безопасность полетов всегда должна быть на первом месте, подчеркнул президент.

Много раз слышал, что вот летают, летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты «Аэрофлота», потому что уровень качества обслуживания держится на известной планке, еще достигнутой при прежнем даже руководстве «Аэрофлота». Поэтому я вас очень прошу обратить на это внимание, всех поблагодарить, кто держит эту высокую планку, и, безусловно, сохранить ее на будущее, — сказал российский лидер.

Александровский в ответ подтвердил, что высокий уровень безопасности полетов поддерживается, пассажиры могут рассчитывать на стабильность и надежность. Он также согласился с предложением поддержать плоские тарифы на следующий год.

Тем временем сегодняшний рейс компании из Дубая в Москву задержали на 14 часов из-за замены колеса. «Аэрофлот» разместил пассажиров в гостинице, предоставил им питание и напитки.

В начале декабря СМИ сообщали, что на борту самолета авиакомпании из-под пассажирского сиденья повалил белый дым прямо перед взлетом в аэропорту Камчатки. По предварительной версии, произошло короткое замыкание.