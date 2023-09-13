Путин признался, что испытывает джетлаг после перелета на Дальний Восток

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами на космодроме Восточный признался, что испытывает джетлаг после длительного перелета из Москвы во Владивосток. По его словам, которые цитирует ТАСС, он ложился спать по московскому времени, а выступать сейчас нужно по дальневосточному.

[Джетлаг] есть, к сожалению. Ну, думаю, как у всех. Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени, — рассказал Путин.

Ранее в Сети появилось видео встречи Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.

Ранее стало известно, что Путин и Ким Чен Ын в ходе переговоров могут обсудить сотрудничество двух стран в космической и военно-технической сферах. Российский лидер отметил, что глава КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Отвечая на вопрос о том, будет ли затронута в ходе переговоров тема военно-технического сотрудничества, президент России напомнил, что некоторое время назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посещал КНДР и был принят там очень хорошо. Путин добавил, что поговорит с Ким Чен Ыном «по всем вопросам не спеша», поскольку время для этого есть.