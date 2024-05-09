Путин признался, что накануне 9 Мая допоздна работал с Лукашенко Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию на Украине до поздней ночи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин признался, что накануне парада Победы он провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его словам, разговор затянулся до трех часов ночи. Политики обсуждали, в том числе, ситуацию на Украине и обстановку на линии соприкосновения, передает РИА Новости.

Мы вчера долго очень работали вместе, расстались довольно поздно. В ходе обсуждения двусторонних отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, о ситуации, связанной с непростыми событиями на Украине. Общались с министром обороны, с начальником Генштаба, — рассказал Путин.

В рамках общения с журналистами российский президент также сообщил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, соответствующее указание дано министерствам обороны и генеральным штабам республик.

Президент добавил, что с просьбой о присоединении к учениям к нему обращался сам Лукашенко. По словам главы государства, военные мероприятия проходят в три этапа. Учения проводятся регулярно, добавил президент.