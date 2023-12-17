Путин признал, что был наивен в 2000-х годах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин признался, что наивность была ему свойственна в 2000-х годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» глава государства подчеркнул, что позднее он понял, что Запад даже после развала СССР стремился уничтожить Россию, разделить ее на несколько маленьких стран и поглотить.

Да, определенная наивность у меня присутствовала. Несмотря на то что я проработал в разведке, был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и даже председателем правительства, все-таки у меня было наивное представление о том, что весь так называемый цивилизованный мир понимает, что произошло с Россией, что она стала другой страной, идеологического противостояния нет и нет основы для конфронтации, — заявил Путин.

Он добавил, что если что-то происходило негативного в политике Запада по отношению к России, то он по наивности полагал, что это инерция мышления и действия среднего класса — привыкли бороться с СССР.

Ранее Путин заявлял, что в случае если странам Запада удастся развалить Россию, русский народ в привычном его понимании может не сохраниться. По его словам, вместо этого могут появиться московиты, уральцы и другие народности.