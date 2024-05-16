Путин признался, что чувствует себя в Китае как дома Путин в Пекине заявил, что чувствует себя в Китае как дома

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на открытии годов культуры России и Китая заявил, что чувствует себя в КНР как дома, передает РИА Новости. С такими словами он принес извинения за слишком долгое выступление без паузы на перевод.

Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят, — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что китайские власти выразили поддержку усилиям России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Это следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. В документе также отмечается, что Пекин выступает против вмешательства извне во внутренние дела РФ.

Также стороны отметили, что серьезно обеспокоены попытками США нарушить стратегический баланс для получения решающего военного преимущества. Это связано, в первую очередь, с действиями американских властей по созданию глобальной системы ПРО и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе, что происходит в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия.