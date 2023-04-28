Путин признал ветеранами ополченцев Донбасса и участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает статус ветеранов ополченцам Донбасса с 2014 года и всем участникам военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

К ветеранам и инвалидам боевых действий теперь относятся люди, заключившие контракт с организациями, которые помогают ВС РФ. По словам главы профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, речь идет и о частных военных компаниях.

Как будут выдавать удостоверения ветерана, решит правительство РФ.

Также теперь по решению Путина добровольцы подлежат обязательной дактилоскопии.

До этого президент РФ подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач ВС РФ. Речь идет об исчислении страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и декретным отпускам.