Путин признал разногласия в СНГ

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи глав государств - участников СНГ

Президент России Владимир Путин признал, что среди стран-участниц СНГ есть разногласия, однако государства готовы сотрудничать. В своей речи на неформальном саммите в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что члены содружества стремятся решать проблемы, оказывая друг другу помощь.

Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие, — сказал Путин.

Президент отметил, что в 2022 году многоплановое взаимодействие государств СНГ развивалось в целом успешно. По его словам, это подтверждает устойчивый рост товарооборота внутри стран содружества. Путин отметил, что товарооборот по итогам года между государствами составит $100 млрд.

В Санкт-Петербурге 26 декабря стартовал неформальный саммит стран СНГ. Лидеры государств подведут итоги уходящего года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.

В неформальном саммите глав государств СНГ примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Ранее Лукашенко пообещал, что 2023 год будет «самым счастливым».