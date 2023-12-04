Путин присвоил почетное звание артиллерийскому полку Путин присвоил наименование «гвардейский» 99-му артиллерийскому полку

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Отмечается, что это связано с массовым героизмом, отвагой, стойкостью и мужеством, проявленными личным составом полка в боевых действиях.

Постановляю присвоить 99 самоходному артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его 99 гвардейский самоходный артиллерийский полк, — сказано в указе.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Как отмечается, решение принято в связи с массовым героизмом и отвагой личного состава. До этого гвардейской стала 61-я зенитная ракетная бригада. Решением главы государства также отмечен героизм, отвага, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите страны.

В начале ноября Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 44 офицерам Вооруженных сил России и органов внутренних дел. Звания получили 15 офицеров российской армии и 29 сотрудников органов внутренних дел. В частности, звание генерал-полковника ВС РФ было присвоено командующему войсками Восточного военного округа Андрею Кузьменко.