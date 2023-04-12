Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву

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Петр Дубров

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В формулировке указано, что таким образом были отмечены «мужество и героизм» испытателя.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов, — говорится в указе.

Историк космонавтики Сергей Александров ранее заявил, что России нужна собственная орбитальная станция для дальнейшего освоения космоса. По мнению специалиста, пилотируемая космонавтика в будущем не утратит своего значения.

Ранее сообщалось, что МКС уклонилась от космического мусора. Это произошло 6 марта 2023 года. В результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км, заявил российский космонавт Дмитрий Петелин. Петелин уточнил, что МКС могла сблизиться с космическим мусором около 18:00 мск, если бы не была проведена коррекция орбиты при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда».