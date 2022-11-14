Путин присвоил супруге Кадырова звание «Мать-героиня»

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Медни Кадырова

Президент России Владимир Путин впервые присвоил звания «Мать-героиня», в том числе его получила Медни, жена главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Звание и орден впервые были учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Дехтяренко Ольге Ивановне, <...> Кадыровой Медни Мусаевне, — сказано в документе.

Также звание «Мать-героиня» получила Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Звание «Мать-героиня» существовало в СССР. Оно присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Вместе со званием вручался одноименный орден.

15 августа Путин подписал указ об учреждении в стране звания «Мать-героиня». Его будут удостаиваться женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.