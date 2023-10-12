Путин присвоил ракетной бригаде почетное наименование Путин присвоил 78-й зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 78-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская», говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Соединение получило такое наименование за массовый героизм и отвагу.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 78-й ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская», — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил почетные наименования «гвардейских» 58-й общевойсковой армии ордена Суворова и 332-му отдельному Краснознаменному вертолетному полку. Оба указа главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

9 октября Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову с позывным Сунтар. Военнослужащий в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты принял бой вблизи населенного пункта Новомайорское в ДНР. Егоров одним из первых вступил в бой с превосходящими силами Украины. Подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийских удар кассетными боеприпасами, в результате чего военнослужащий получил смертельное ранение.