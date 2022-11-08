Путин присвоил протоиерею Васильеву звание Героя России посмертно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему в ходе СВО на Украине, сообщается на сайте Кремля. В тексте президентского указа отмечены мужество и героизм российского священнослужителя.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно), — сказано в тексте указа.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил о гибели в ходе специальной военной операции на Украине настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН РФ, советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева.

Священник принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии. Он не только благословлял военнослужащих, но и сам не раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения ВДВ.