Путин присвоил почетные звания пяти подразделениям ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного звания четырем бригадам и одному полку Вооруженных сил РФ. Соответствующие документы были опубликованы пресс-службой Кремля.

Согласно обнародованным данным, почетное звание было присвоено 70-му мотострелковому полку, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 18-й бригаде армейской авиации, 238-й артиллерийской бригаде, а также 107-й ракетной Мозырьской ордена Ленина, Краснознаменной бригаде.

Согласно указам, звания присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами» при выполнении боевых задач, направленных на «защиту Отечества и государственных интересов».

Ранее глава государства провел встречу с экипажем танка «Алеша», который прославился после боя с превосходящими силами противника на Запорожском направлении. Тогда российские танкисты уничтожили два танка ВСУ и шесть БТР. Кроме того, экипаж еще около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, а также спас сослуживцев из другого танка, который был подбит украинскими военными. По данным Минобороны, всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными.