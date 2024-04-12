Путин присвоил почетное звание Кеосаяну Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ продюсеру Кеосаяну

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тигран Кеосаян

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного деятеля искусств РФ Тиграну Кеосаяну. Соответствующим указом, опубликованном на официальном портале правовых актов, званий были удостоены также заведующая кафедрой Театрального института имени Щукина Анна Бруссер, ректор Ростовской государственной консерватории Михаил Савченко и доцент Всероссийского государственного университета кинематографии Давлетьяров Ренат.

Присвоить почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров России», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. В документе отмечается, что она награждена за особые заслуги перед государством и народом. 7 апреля Матвиенко исполнилось 75 лет. Она является председателем Совета Федерации с 2011 года. Ее переизбирали на эту должность уже трижды.

До этого президент присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Как отмечается, оно присвоено за мужество и героизм.