Путин присвоил наименование «гвардейский» шести подразделениям ВС РФ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» шести подразделениям Вооруженных сил РФ, соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. Почетные звания присвоены одному корпусу и пяти полкам.

Так, статус «гвардейский» присвоен 1442-му мотострелковому, 102-му мотострелковому Слонимско-Померанскому Краснознаменному, орденов Суворова и Кутузова, 368-му штурмовому авиационному, 337-му десантно-штурмовому, 328-му десантно-штурмовому полкам. Это же звание присвоено 68-му армейскому корпусу.

Отмечалось, что указанные подразделения удостоились почетного звания за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите России и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил орденами Мужества военкора Первого канала Анну Прокофьеву, корреспондента «Известий» Александра Федорчака и оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. В соответствующих указах отмечалось, что журналисты проявили отвагу и самоотверженность во время исполнения профессиональных обязанностей.