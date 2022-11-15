Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звания городов воинской славы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мариуполь. Памятник митрополиту Игнатию Мариупольскому, который был поврежден во время обстрела. Донецкая Народная Республика

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении звания городов воинской славы Мелитополю и Мариуполю, они опубликованы на портале правовой информации. Звания присвоены городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Присвоить Мариуполю почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», — говорится в тексте первого указа.

Аналогичный указ касается присвоения звания города воинской славы Мелитополю.

Ранее с соответствующим докладом к президенту России обратился глава Российской академии наук Геннадий Красников, отметив, что именно в Мелитополе и Мариуполе был проявлен массовый героизм. В ответ на это Путин подчеркнул, что предложения присвоить столь высокий статус новым городам России лишний раз доказывают единство исторического пространства.

До этого Народный совет Донецкой Народной Республики предложил Путину присвоить Мариуполю почетное звание города воинской славы. Кроме этого, было предложено дать Горловке звание города трудовой доблести.