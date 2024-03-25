Путин приравнял мобилизацию на Украине к созданию «гитлерюгенда» Путин: мобилизация на Украине сравнима с попыткой создания «гитлерюгенда»

Фото: МО Украины

Проходящая на Украине мобилизация является попыткой создания «гитлерюгенда» в новом издании, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова передает пресс-служба Кремля. По мнению главы государства, Киев может воспользоваться терактом в «Крокус Сити Холле», чтобы подстегнуть молодых людей активнее идти в армию.

Цель — <...> посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, — указал российский лидер.

Ранее Путин подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации полностью провалилось. По его словам, российские военные контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения. Неудачи на фронте Киев пытается восполнить попытками зайти на приграничные территории и обстрелами мирных кварталов в российских городах, уточнил глава государства.

До этого военный политолог Александр Перенджиев заявил, что слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о необходимости расширения мобилизации на Украине в очередной раз свидетельствует о том, что ВСУ испытывают недостаток живой силы в своих рядах. По мнению эксперта, таким образом в Альянсе намекнули, что страны не планируют отправлять в зону СВО свои войска.