Путин приостановил ряд договоров с США и странами ЕС Путин подписал указ о приостановлении положений налоговых договоров с США и странами ЕС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по налогообложению с недружественными странами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Действие документов приостанавливается «до устранения допущенных нарушений» экономических и иных интересов России, прав граждан и юридических лиц.

Согласно указу, решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Кроме того, правительству поручается принять меры по уменьшению последствий приостановки действия указанных для российской экономики.

Ранее Путин подписал закон о налоге на доходы физических лиц для удаленных сотрудников. Он составит от 13% до 15%. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года. Подчеркивается, что закон распространяется не только на «удаленщиков», работающих за рубежом, но и на работающих в пределах России.

Позже Путин обязал крупные компании платить разовый налог в 10% на сверхприбыль. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог необходимо уплатить не позднее 28 января.