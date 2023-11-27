Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих до 2025 года Владимир Путин подписал закон о приостановлении индексации окладов госслужащих

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин приостановил индексацию окладов государственных служащих до 1 января 2025 года, соответствующий федеральный закон опубликован на портале правовой информации. Данная мера не коснется военнослужащих и сотрудников силовых структур.

В документе отмечено, что закон затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Приостановка индексации вступит в силу 1 января 2024 года. Финансовый эффект от этого должен составить 36 млрд рублей.

Подчеркивается, что данные изменения не относятся к служащим ВС РФ и силовикам. В Министерстве финансов сообщали, что вопрос индексации этих категорий россиян будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

27 ноября российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОТ увеличат на 18,5%. Таким образом размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В 2023 году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Кроме того, с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится с 42% до 48%. С инициативой увеличить минимальную оплату труда глава государства выступил во время послания к Федеральному собранию.