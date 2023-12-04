Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов в страну. Церемония традиционно состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди дипломатов присутствовали представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.

Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыты к конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез в Уставом ООН, — сказал президент.

До этого 4 декабря Путин на выставке «Россия» в Москве вручил премию «Волонтер года» жительнице Воронежа Наталье Аминевой. Женщина вместе со своими детьми, супругом и родителями помогает российским военным тем, что изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки.

Путин отметил, что добровольцами и волонтерами в России являются 25% населения. Желание помочь нуждающимся, по его словам, передается из поколения в поколение. Глава государства поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам СВО и их семьям.