Путин принял решение по американскому имуществу в России Путин разрешил компенсировать ущерб американским имуществом в России

Фото: kremlin.ru/ Михаил Синицын/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба от изъятого российского имущества в США, следует из указа, опубликованного на портале официальных правовых актов. Документ касается порядка компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий Вашингтона.

Выявлять принадлежащее лицам США имущество, включая ценные бумаги, которое может быть использовано для компенсации ущерба, будет правительственная комиссия. Кабинету министров поручено установить специальный порядок такой компенсации. Документ позволяет правообладателю из России судиться по российским законам для установления незаконного изъятия имущества со стороны США.

Ранее США предложили странам «Большой семерки» кредитовать Киев под гарантии прибыли с заблокированных российских активов. В Вашингтоне считают, что при одобрении этого плана Украина получит $50 млрд уже этим летом. Позже стало известно, что план США готова поддержать Германия.

По данным Bloomberg, это может стать «решающим шагом» к обеспечению нового пакета помощи для Киева. Кроме того, это обеспечит участие Вашингтона в поддержке Киева даже если президентский пост после выборов в ноябре этого года займет Дональд Трамп, выступающий против финансирования Украины.