Путин принял отставку единственной женщины-губернатора в России Путин подписал указ об отставке Натальи Комаровой с поста губернатора ХМАО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Натальи Комаровой

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Возглавить регион предложено мэру Тюмени Руслану Кухаруку.

В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Н.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Н.В. по собственному желанию, — сказано в указе.

В этом же документе постановляется назначить временно исполняющим обязанности главы ХМАО Руслана Кухарука. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу утром в четверг, 30 мая. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года. До настоящего момента она была единственной женщиной-губернатором в России.

До этого стало известно об отставке главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Градоначальник решила сложить с себя полномочия, а нового главу города выберут уже в середине мая. По словам Бугай, она покидает пост мэра из-за семейных обстоятельств. После ухода с должности жить и работать она планирует в Нефтеюганске.