Путин принял неожиданное решение по заместителю Шойгу в Совбезе Путин отправил в отставку заместителя в Шойгу Совбезе РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя секретаря Совбеза России Михаила Попова, указ главы государства доступен на портале правовой информации. Причины отставки не указываются. Указ датирован 31 мая.

Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, — говорится в указе.

На сайте Совбеза указано, что Попов родился 30 мая 1951 года в Комсомольске-на-Амуре, получил военное образование, служил в армии до 2010 года. В январе 2012 года назначен помощником секретаря Совета безопасности РФ, в марте следующего года — заместителем секретаря. Имеет степень доктора военных наук и статус госсоветника РФ 1 класса.

12 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Экс-глава Минобороны РФ будет курировать работу ФСВТС России. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. Кроме того, Песков подчеркнул, что неуместно считать переход Шойгу в Совбез понижением по службе. По его словам, экс-министр обороны занял крупный государственный пост.