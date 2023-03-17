Стало известно, когда Путин примет верительные грамоты нового посла США Ушаков: в апреле Путин примет верительные грамоты новых послов, включая дипломата США

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов нескольких стран, в том числе США, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, в церемонии будут участвовать 17-18 дипломатов.

В апреле у нас запланировано участие президента в церемонии вручения верительных грамот, где-то 17-18 новых послов вручат свои верительные грамоты. США входят [в это число], — сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что Кремль прорабатывает вопрос о проведении в ближайшее время заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Москва разрешила увеличение штата афганского посольства в России. Теперь в дипведомстве работают трое сотрудников.

В январе американское посольство в Москве сообщило о прибытии в столицу России нового посла США Линн Трейси. Дипломат работала в столице России, когда была заместителем главы дипмиссии США в 2014–2017 годах. Трейси стала первой женщиной, занявшей должность посла в Москве. Ее утвердил в должности сенат по представлению президента США Джо Байдена.