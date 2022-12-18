Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. По словам сотрудника телеканала «Россия 1», данное мероприятие, «по понятным причинам», вызовет повышенное внимание.

Кроме того, в рабочем графике главы государства на следующей неделе значатся поездка в Минск, вручение государственных наград и заседание Госсовета о реализации молодежной политики в современных условиях, уточнил журналист.

Накануне Путин на совещании в штабе родов войск, которые задействованы в спецоперации на Украине, заявил о готовности выслушать предложения по ее проведению. Президента интересовали предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения СВО. Глава ведомства совершил облет районов дислокации войск, а также проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения спецоперации. Глава ведомства на передовой также пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач. На пункте управления группировкой министр заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях военных на операционных направлениях.